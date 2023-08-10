Süper Lig’de 3 puana 2 milyon 488 bin lira

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda, takımlar alacakları her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports ile geçen sezon 2,2 milyar liraya mutabakat sağlanırken, 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kulüplere toplam 2 milyar 55 milyon 682 bin lira ödeme yapılacak. Bu meblağın yüzde 37'si kulüplere eşit dağıtılıyor. Süper Lig'de mücadele edecek 20 takımdan her biri, 38 milyon 30 bin lirayı kasasına koyacak.

YÜZDE 11 ŞAMPİYONLARA

Yayın gelirinin yüzde 11'i, şampiyonluk apoleti takan kulüplere gidiyor. Toplamda 226 milyon 125 bin liranın paylaşılacağı bu kalemde, geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan takımlar, her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira elde edecek. Şampiyonluğa uzanan takıma 39,8 milyon lira verilecek. 6 sezon önce 500 milyon dolara ihale edilen Süper Lig maçlarının yayını, bu sezon itibarıyla yüzde 80 oranında değer kaybettiği açıklandı.