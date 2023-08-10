Vurduğunuz gol olsun

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, bugün 3. Eleme Turu ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş, saat 20.00'de Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Mücadelede İsviçreli Lukas Fahndrich düdük çalacak. Fenerbahçe, ise 21.00'de Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak. Bu maçlar S Sport Plus'tan yayımlanacak. Karşılaşmayıİngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Adana Demirspor da 21.00'de evinde Hırvatistan temsilcisi Osijek ile karşılaşacak. Maçın hakemi Gürcistan'dan Goga Kikacheishvili. Bu karşılaşma ise TV 8.5'tan izleyicilerle buluşacak.