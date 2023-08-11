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Haberler Spor Arda Güler ameliyat olacak

Arda Güler ameliyat olacak

Arda Güler ameliyat olacak
REAL Madrid'in bu yaz Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. The Athletic'in haberine göre, dizinden sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu için ameliyat kararı alındı. 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. İspanyol basınından Mundo Deportivo, genç yıldız için ameliyat kararı alınmadan önce Arda'nın ameliyat olması durumunda sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağını öne sürmüştü. İspanyol devinin böyle bir durumda, kontenjan nedeniyle genç yıldızın lisansını ocak ayına kadar askıya alabileceği iddia edilmişti.
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