Başlıyooor

TRENDYOL Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hasret bugün oynanacak maçlarla sona eriyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, bugün saat 21.00'de oynanacak Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla, 1. Lig'de ise aynı saatteki Boluspor- Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

12 ilden 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig 19 Mayıs 2024'te bitecek Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek. Süper Lig'in 66. sezonunda 12 il, 20 takımla temsil edilecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor) yer alacak.

Ege'den Göztepe, Altay, Manisa FK ve Bodrumspor'un mücadele edeceği 1. Lig'de ise toplam 14 ilden 18 takım yarışın içinde olacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Yeni Malatyaspor hakları saklı kalmak kaydıyla bu sezon müsabakalara çıkmayacak. Ligde sezon 12 Mayıs 2024'te tamamlanacak ve ardından play-off müsabakaları oynanacak.