Bodrum FK 3 puan istiyor

1. Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak son Play-Off finalisti Bodrum FK galibiyetle başlamak istiyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Bu sene hem yarışmacı hem de yetiştirici olmaya gayret gösteriyoruz" dedi. İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Taşdemir, "Kadromuzu koruduk. Geçen seneki o keyifli oyunu tekrar sahaya yansıtıp sezon sonunda yaşadığımız o heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz. Ligin ilk maçındaki rakibimiz Giresun bir üst ligden düştü. Zor bir maç ama başlangıçlar her zaman zordur" diye konuştu.

HAQI TRANSFERİ SES GETİRDİ

Bodrum FK'nın Ganalı forvet Haqi Osman'ı transfer etmesi ülkesinde de ses getirdi. Gana'nın spor gazeteleri, "Osman henüz Gana A Milli Takımı'nda forma giymedi ama Bodrum FK ona yeteneklerini geliştirme şansı verecek" ifadeleri kullanıldı.