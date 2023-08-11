Ferhat Arıcan’a büyük onur

DÜNYA Olimpiyatçılar Birliği Başkanı Joel Bouzou, Göztepeli sporcu Ferhat Arıcan'a "Oly" ünvanı ile birlikte rozet takdim ederek, olimpik değerlerin elçisi seçti. Türkiye'yi cimnastikte 108 yıl sonra olimpiyatlarda temsil etmeye hak kazanan Göztepeli milli sporcu Ferhat Arıcan, Dünya Olimpiyatçılar Birliği (World Olympians Association) tarafından büyük onura layık görüldü.

16-17 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek World Olympians Forum öncesi düzenlenen toplantıda Dünya Olimpiyatçılar Birliği Başkanı Joel Bouzou, Ferhat Arıcan'a "Oly" ünvanı ile birlikte rozet takdim ederek, olimpik değerlerin elçisi olarak seçti. Göztepe de sporcusunu sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak tebrik etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinin her döneminde sahip olduğu spor kültürü ve spor disiplini ile Türk gençlerine örnek olan sporcumuzu tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.