Adım adım hedefe

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta oynadığı maçları kazanarak ilk 10 hedefini tuttururken ülke puanımız 29.350'ye yükseltti. Haftaya 12'nci sırada giren Türkiye, alınan galibiyetlerle Avusturya'yı da geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi. Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. Ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde: 1- İngiltere: 88.928, 2- İspanya: 75.927, 3- İtalya: 71.569, 4- Almanya: 69.552, 5- Hollanda: 53.000, 6- Fransa: 51.914, 7- Portekiz: 47.149, 8- Belçika: 35.600, 9- İskoçya: 30.950, 10- TÜRKİYE: 29.350.

TFF'DEN DEVLER LİGİ MÜJDESİ

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonla alakalı Türk takımlarının Avrupa kupalarına katılım sayılarıyla alakalı bir açıklama yaptı. TFF 2024-2025 sezonunda ülkemizin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini duyurdu ve 'UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir" açıklamasında bulundu.