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Anlamlı forma

Anlamlı forma
Bodrum FK, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı. Yeşilbeyazlı kulübün Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan Atatürk forması büyük beğeni topladı. Formanın göğüs bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerinin ön plana çıkması görenleri duygulandırdı, büyük alkış aldı. Forma tanıtımı için Atatürk özel klibi hazırlandı. Bodrum FK formayı sosyal medya hesaplarından, "Göğsümüzüde bir çift mavi göz, izindeyiz Atam söz!" mesajıyla paylaştı. Forma büyük beğeni toplarken, bu forma dışında 'Doğa', 'Mandalin' ve 'Deniz' temalı yeni formalar da tanıtıldı.
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