Bodrumpor uzatmada güldü

Trendyol Birinci Lig'in ilk haftasında Bodrumspor, deplasmanda geçen sezon Süper Lig'de düşme acısı yaşayan Giresunspor'u tek golle geçti: 0-1. İki takımda müsabakaya temkinli başlarken, ilk dakikalarda tempo hayli düşük oldu. 12. dakikada Üzeyir'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erkan kalesini zamanında terk ederek Celutska'dan önce topun sahibi oldu. 29'da defansın arkasına atılan uzun topta Kadir büyük bir hata yaptı. Araya giren Burak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlığı Erkan'a nişanladı. İki takımında çabası skoru değiştirmeye yetmeyince ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

BAZAO'NUN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

69'da Kadir rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile atıldı. 75'te defanstan seken topa Üzeyir çok kötü vurdu. 79'da Üzeyer'in ortasında Gökdeniz topu indirdi. Bazao'nun şutun top ağlara gitti. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 88'de Alderir serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, top az farkla atua gitti. 90+4'te Aldair serbest vuruşta geriye çıkardı, Gökdeniz gelişine vurduğu şutta top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu: 0-1. Müsabaka 1-0 sona erdi

İKİ EKSİK VARDI

BODRUMSPOR'DA Giresunspor maçında iki önemli eksik vardı. Yeşil-beyazlılarda geçen sezon takımın önemli isimlerinden olan Kenan Özer sakatlığı nedeniyle Karadeniz deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Muğla temsilcisinde yeni transfer Haqi Osman ise idman eksikliği nedeniyle Giresun'a götürülmedi.

YENİLER SAHADA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, ligin ilk haftasında oynadıkları Giresunspor müsabakasında yeni transferleri sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Ondres Celutska, Pedro Brazao ve Burak Çoban'ı ilk 11'de değerlendirdi. Yeşil-beyazlılar, sahaya Sousa, Üzeyir Celutska, Ali, Cenk, Erkan, Samet, Brazao, Gökdeniz, Burak ve Celal 11'yle çıktı. Muğla temsilcisinde yeni transferlerden Eren Albayrak, Aldair Balde ve Muhammed Gönülaçar ise maça yedek kulübesinde başladı.