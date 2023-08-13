Manisa Futbol çok mutlu

Trendyol Birinci Lig'in ilk haftasında sezona şampiyonluk parolasıyla giren Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor'u tek golle mağlup etti: 0-1. 15. dakikada Atabey ceza sahasında topla buluşurken, kötü vurdu. 20'de Cihat'ın uzaktan denemesi üstten farklı bir şekilde auta gitti. 28'de Mehmet sağ kanatta son çizgiye inip içeri çevirdi, Atabey'den önce kaleci Alperen çıkıp topun sahibi oldu. 32'de Oğuz'un ara pasında kalesini terk eden Harun topu çıkardı, sol kanada açılan meşin yuvarlak Kerim'de kaldı. Kerim'in ortasında Burak kafayı vurdu, ancak Harun topu harika çıkardı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

LİMA 2. YARI ŞOV YAPTI

56'da Ayberk'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Oğuz istediği gibi vuramadı. 60'ta Mehmet'in sağ kanattan ortasında Candeias şutunu çekti top yandan dışarı çıktı. 64'te ani gelişen Manisa FK atağında Oğuz son çizgiye inip içeri çevirdi, Lima gelişine yerden sert yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 66'da ceza sahası dışında topla buluşan Amaral, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti, top yandan az farkla auta gitti. 90+8'de defansın arkasına sarkan Lima, Doğukan ile yaptığı verkaç sonrası düzgün bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 0-2.

KORKMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI

MANİSA Futbol Kulübü'nün yazın teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu Osman Zeki Korkmaz, yeni takımıyla ilk maçına Kocaelispor müsabakasıyla çıktı. Saha kenarında oldukça heyecanlı olduğu görülen Korkmaz, oyuncularını sık sık uyardı. Tecrübeli teknik adam, ilk maçından bir puanla ayrıldı.

LİMA'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ

MANİSA Futbol Kulübü'nün yeni transferi Lima, yeni kulüündeki kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Brezilyalı futbolcu, müsabakaya ilk 11'de başlarken, 64 ve 90+8. dakikalarda attığı iki golle takımına üç puanı getirdi. Yıldız futbolcu, gol vuruşlardaki ustalığıyla da dikkatleri üzerine çekti.

MANİSA SİL BAŞTAN

Trendyol 1. Lig'e yeni sezona Süper Lig parolasıyla giren Manisa FK, ilk hafta maçında Kocaelispor'a konuk olurken adeta kabuk değiştirdi. Kadrosunu büyük oranda değiştiren siyahbeyazlılar, zorlu müsabakaya yedi yeni oyuncuyla çıktı. Manisa temsilcisinin yeni oyuncularından Alperen Uysal, Daniel Graovac, Oğuzhan Berber, Tugay Kaçar, Kerim Frei, Oğuz Gürbulak ve Sandro Lima karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu oyuncular dışında geçen sezonda Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo, Kaan Kanak, Diallo ve Burak Altıparmak'ta ilk 11'de yer aldı.