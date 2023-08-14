Aliağa, Turgutlu’yu geçti

TFF Üçüncü Lig'de sezon öncesi Ege temsilcilerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Aliağa FK, deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp başkanları ve yöneticileri de izledi. Karşılaşmada ligin yeni ekibi Aliağa FK'nın gollerini Seçim Can ve Enes Bakal, Turgutluspor'un golünü ise penaltıdan Tolga Cevher kaydetti. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Aliağa FK'nın liglerin başlangıç tarihine kadar direkt rakipleriyle hazırlık müsabakaları yapacağı öğrenildi.