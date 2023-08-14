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Haberler Spor Efeler 09 SFK’ya genç sağ bek

Efeler 09 SFK’ya genç sağ bek

KAZIM YÖRÜKCE
Efeler 09 SFK’ya genç sağ bek
TFF 3. Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında takviyelerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor ile Play-Off oynama hakkı kazanan başarılı sağ bek oyuncusu Muhammed Fatih Kunat'ı kadrosuna kattı. Kütahya Belediyespor öncesi TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da da forma giyen ve yeni sezonda Efeler'in başarısı için mücadele edecek olan 22 yaşındaki Muhammed Fatih Kunat'a kulüp yönetimi başarı diledi.
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