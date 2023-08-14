TFF Üçüncü Lig'in yeni ekiplerinden Bornova 1877 resmen şirketleşti. Yeşil-siyahlı kulüp, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu çerçevesinde istenilen düzenlemeleri yerine getirerek, 'Spor Anonim Şirketi' statüsüne geçişini gerçekleştirdi. "BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ" olarak tescil işlemleri Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapılarak, futbol şubesinin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devir işlemi tamamlandı. Bornova 1877 Başkanı Hüseyin Ok, şirketleşmenin kulüpler için çok önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kulüplerimizin şirketleşme gerçekleşmeden sürdürülebilir durumu malesef kalmamıştır. Bizler de bu anlamda sporun gelişimi adına önemli bir adım attık."

HEDEFİMİZ ÜST LİGLER

Başkan Ok sözlerine şöye devam etti: "Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir ve ilçe olma özelliğini taşıyan Bornova'mızın bu güzel hikayesini başarılarla taçlandırmak istiyoruz. Kurduğumuz organizasyonu üst liglere taşıyarak hem kulübümüzü hem de Bornova'mızın adını üst liglere taşıyacağımızdan şüphemiz yok. Birlik ve kenetlenmenin karşılığı olarak profesyonel liglere çıktık, sürdürülebilirliğimizi kaybetmeden üst liglere çıkma hedefimizi koruyacağımıza inanıyorum."