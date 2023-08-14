Yıldızspor’dan çifte imza

Bölgesel Amatör Lig ekibi Yıldızspor 45 Futbol Kulübü'nden transferde hamle üstüne hamle geliyor. Kırmızı-siyahlılar hücum hattına iki takviye birden gerçekleştirdi. Geçen sezon Tire 2021 FK forması giyen Oğuzhan Palaz ile Sanayi Yıldızspor forması giyen golcü isim Emre Ülkü, Yıldızspor 45 FK ile sözleşme imzaladı. İmza törenine katılan Başkan Erhan Yıldız, "Manisa'nın çocuklarıyla anlaşmaya devam ediyoruz. Kulübümüze dışarıdan katılmak isteyen çok oyuncu var. Bizim önceliğimiz Manisa'nın evlatları. İnanıyorum ki yeni sezonda güzel işlere imza atacak bir kadro yapımız olacak. Her iki oyuncumuzun da takımımıza gol anlamında katkısı olacaktır. Hayırlısı olsun" dedi. Manisaspor altyapısından yetişen Oğuzhan Palaz sırasıyla Balçova Yaşam, Ofspor, Bergama, Isparta 32, Siirt İl Özel İdare, Bursa Yıldırım ve Büyükçekmece Tepecik formaları giydi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligi'nde forma giyen Emre Ülkü ise, 22 maça çıkıp, 6 gol kaydetme başarısı göstermişti. Her iki yeni transferde Yıldızspor 45 FK forması giyecekleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.