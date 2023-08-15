Büyük şölen start alıyor

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması maçları, bugün İtalya'da başlayacak. Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek. Organizasyonun ilk maçı bugün İtalya ile Romanya arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

FİNAL 3 EYLÜL'DE BRÜKSEL'DE

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu'nda karşılaşmalar Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılacak. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü TSİ 18.00'de İsveç maçıyla başlayacak. Milli takımın kadrosunda Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge, Cansu Özbay, Elif Şahin, Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu ve Ebrar Karakurt yer alıyor.