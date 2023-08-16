Kupa Voley heyecanı

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve statü belli oldu. Erkeklerde kupa, Efeler Ligi'nde bulunan 14 takımla oynanacak. 2022- 2023 sezon sıralamasına göre Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe ve Arkas Spor doğrudan çeyrek finalden kupaya başlayacak. Diğer 10 takım 3 gruba ayrıldı. Gruptaki takımlar federasyonca belirlenen illerde tek devreli lig usulüyle maçları oynayacak. Gruplarında birinci olan 3 takım ile en iyi ikincilerden 1 takım olmak üzere toplam 4 takım çeyrek finale yükselecek.

TURLAR TEK MAÇ USULÜ

Aynı statüde olan kadınların kupa yolunda da geçtiğimiz sezon ligi ilk 4'te bitiren Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank ve Türk Hava Yolları seri başı olarak çeyrek finalden turnuvaya dahil olacak. 3 grubun liderleri ile en iyi ikinci olan takım, çeyrek finale çıkacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçlar sonunda 4 takım Dörtlü Final'e katılacak.