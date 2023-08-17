Bu sene zor bir lig olacak

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u yenerek sezona 3 puanla başlayan Bodrum FK, 2. haftada sahasında Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlarını sürdürürken teknik direktör İsmet Taşdemir, Erzurum maçının zor olacağını söyledi. Taşdemir, "Giresun karşılaşması oyun olarak çok memnun olmadığım bir maç oldu. Oyuncu kardeşlerimizin son dakikaya kadar kazanma arzuları hoşumuza gitti. Lig yeni başlıyor. İyi oynayan, iyi kadro kuran ve iyi kadro kuracağı görünen takımlar var.

ALBAYRAK: HEDEF TAKIMIZ

Dolayısıyla bu sene geçen seneden biraz daha farklı ve zor bir lig olacak. Yaklaşık 10 takımın Play- Off ve şampiyonluk için ciddi bir şekilde kıyasıya yarışacağını düşünüyorum. Erzurumspor birbirini bilen, tanıyan artı olan bir takım bence. İyi bir takım ve bizim için zor bir maç olacak" şeklinde konuştu. Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncularından Eren Albayrak ise, "Bu sene hedef takımız, geçen sene final oynayan takımız. Hedeflerimiz ilk etapta yapabildiğimizin en iyisini yapabilmek. İnşallah galibiyeti seri şekline getirip devam ederiz" dedi.