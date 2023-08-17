Yelkenler fora

Çeşme'nin geleneksel ve uluslararası yarışı Arkas Aegean Link Regatta yedinci yılında da yatların rüzgarla dansına tanıklık etmeye hazırlanıyor. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve Çeşme Marina'nın, Türkiye'de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme'de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçlerini birleştirerek düzenlediği yarış, bu yıl 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Aynı zamanda Türkiye Yat Ligi'nin son ayağı olan yarışta, ligin şampiyonları da kupalarına kavuşacak. İlk kez J70 sınıfı teknelerin de yarışacağı Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme kıyılarından izlenebilecek. 22 Ağustos akşamı Çeşme Marina tarafından Yacht Club'ta gerçekleştirilecek açılış kokteylinin ardından ertesi gün start verilecek. Yelkenciler 23 Ağustos - Dünya Rüzgar Gibi Esme Günü'nde (Ride Like the Wind Day) Çeşme denizinin güçlü dalgaları ve sert esen rüzgarıyla tek yarışta mücadele edecek. Yarışın ikinci gününde Çeşme Belediyesi sponsorluğunda 100. Yıl Yarışı yapılacak.