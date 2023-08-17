  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yelkenler fora

Yelkenler fora

HABER MERKEZİ
Yelkenler fora
Çeşme'nin geleneksel ve uluslararası yarışı Arkas Aegean Link Regatta yedinci yılında da yatların rüzgarla dansına tanıklık etmeye hazırlanıyor. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve Çeşme Marina'nın, Türkiye'de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme'de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçlerini birleştirerek düzenlediği yarış, bu yıl 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Aynı zamanda Türkiye Yat Ligi'nin son ayağı olan yarışta, ligin şampiyonları da kupalarına kavuşacak. İlk kez J70 sınıfı teknelerin de yarışacağı Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme kıyılarından izlenebilecek. 22 Ağustos akşamı Çeşme Marina tarafından Yacht Club'ta gerçekleştirilecek açılış kokteylinin ardından ertesi gün start verilecek. Yelkenciler 23 Ağustos - Dünya Rüzgar Gibi Esme Günü'nde (Ride Like the Wind Day) Çeşme denizinin güçlü dalgaları ve sert esen rüzgarıyla tek yarışta mücadele edecek. Yarışın ikinci gününde Çeşme Belediyesi sponsorluğunda 100. Yıl Yarışı yapılacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA