Akigo’da istifa şoku

Akhisarspor'da 11 Mart'ta yapılan kongrede kulüp başkanı olan Özay Alkan'ın yönetim kurulundan 7 yönetici istifa etti. Kulüp içerisinde usulsüz işler yapıldığını söyleyen İrfan Ezer, İlkay Düztaş, Okan Mordal, Mehmet Ali Zorlu, Semih Hızlı, Şerafettin Kuşlar ve Murat Çetin istifalarını noter kanalıyla yazılı açıklama yaparak istifa ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Başkan Özay Alkan ve beraberindekilerin güç zehirlenmesi yaşadığı koyduğumuz teşhistir. Özay Alkan ve beraberindekilerin seçimli olağanüstü genel kurul kararı almasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.