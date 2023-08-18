Ceren’den 6 birincilik

Aydınlı görme engelli milli yüzücü Ceren Yergezen Sakarya'daki Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na damga vurdu. 15 yaşındaki Ceren, şampiyonada rakiplerini geride bırakarak 6 birincilik elde etti. 76 kulüpten kadın ve erkek 160 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Aydınlı albinizm hastası ve görme engelli Ceren, şampiyonayı 6 altın madalya ile tamamladı.

PARİS'TE YARIŞMAK İSTİYOR

Ergezen, yarıştığı 50-100-200-400 metre serbest, 50-100 metre kurbağalamada 1. olarak alkışlandı.Yergezen, şampiyonadan dereceyle dönerse 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'na katılacak.