Akigo’da Denetim Kurulu’ndan şok karar

Akhisarspor'da sular durulmuyor. Yönetim kurulundan 7 üyenin istifasının ardından, Denetim Kurulu Başkanı Ersan Gülen genel kurul yapılması kararı aldıklarını açıkladı. Yeni Asır Akhisar bürosunu ziyaret eden Gülen, "Denetim Kurulu'nun görevini yapmasını hukuka aykırı olarak engelleyen ve dernek kayıtlarını denetim kurulu başkanlığına teslim etmeyen kulüp başkanı Özay Alkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Alkan'ın tüzüğe aykırı ve kötü niyetli eylemleri neticesinde dernek tüzüğünün 11. Maddesi'ne dayanarak 3 Eylül Pazar günü 14.00'te olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına dair karar aldık" dedi.