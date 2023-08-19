  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Akigo’da Denetim Kurulu’ndan şok karar

Akigo’da Denetim Kurulu’ndan şok karar

KENAN MOLLA
Akigo’da Denetim Kurulu’ndan şok karar
Akhisarspor'da sular durulmuyor. Yönetim kurulundan 7 üyenin istifasının ardından, Denetim Kurulu Başkanı Ersan Gülen genel kurul yapılması kararı aldıklarını açıkladı. Yeni Asır Akhisar bürosunu ziyaret eden Gülen, "Denetim Kurulu'nun görevini yapmasını hukuka aykırı olarak engelleyen ve dernek kayıtlarını denetim kurulu başkanlığına teslim etmeyen kulüp başkanı Özay Alkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Alkan'ın tüzüğe aykırı ve kötü niyetli eylemleri neticesinde dernek tüzüğünün 11. Maddesi'ne dayanarak 3 Eylül Pazar günü 14.00'te olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına dair karar aldık" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA