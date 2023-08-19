Bodrum’da hedef 2’de 2

Sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yenerek 1'inci Lig'e galibiyetle başlayan Bodrum FK, bugün evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Mohammed ve Kenan Özer'in yanı sıra cezalı Süleyman Özdamar maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK maçını kazanıp 2'de 2 yapacaklarına inandığını söyledi. Taşdemir, "Bu sezon ilk kez taraftarımızla buluşacağız. Onların desteği ile galip gelmek istiyoruz" dedi. Öte yandan bilet fiyatları 1'inci kategori 300, 2'nci kategori 100, 3'üncü ve 4'üncü kategori 70, misafir tribünü ise 95 TL olarak belirlendi. Bodrum ekibi bu karşılaşmaya 'Bir hayvanı sahiplen, Dünya'yı iyileştir' teması altında sahaya sokak hayvanlarıyla çıkacak.