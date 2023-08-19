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Haberler Spor Manisa FK’nın hedefleri büyük

Manisa FK’nın hedefleri büyük

Teknik direktör Korkmaz, tüm Manisalıları yarın oynanacak Keçiörengücü maçına çağırdı.

HABER MERKEZİ
Manisa FK’nın hedefleri büyük
Trendyol 1. Lig'e deplasmanda güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek başlayan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde saat 17.00'de oynayacağı Keçiörengücü maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, iki aydır yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte çok koordineli bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, bu sezon hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı. Ligin başında her takımın hedefinin bir üst lig için mücadele etmek olduğunu kaydeden Korkmaz, "O yüzden lige başlangıcımız çok önemliydi. Kocaeli gibi futbol atmosferi büyük bir deplasmanı avantaja çevirdiğimiz için mutluyuz. Bizim için moral oldu" dedi. Manisalıları bu sezon sahalarında oynayacakları ilk müsabakaya davet ederek destek çağrısında bulunan Korkmaz, "Kendi sahamızda da baskın bir şekilde aynı oyunu ortaya koymaya çalışacağız. Keyifli bir maç izletme sözü veriyoruz" açıklamasını yaptı.
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