Süper heyecan

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak. Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Cezalı olan Torreira da forma giyemeyecek. Bu arada Trabzon'la yollarını ayıran Manolis Siopis Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City'e transfer olurken bordo-mavililer Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın transferini açıkladı.