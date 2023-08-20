Bodrum tatsız

Birinci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bodrum FK, sahasında Erzurum FK'yı geçemedi. 3. dakikada soldan yapılan ortada Muhammed'in şutu kaleci Göktuğ'dan döndü. 20. dakikada Erzurum atağında savunmanın arkasına atılan topta Furkan'ın şutunu Sousa kurtardı ancak Ali'nin ters vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Furkan'ın bu kez kafayla yaptığı vuruşu Sousa köşeden çıkardı. 33'te sağ kanattan hareketlenen Burak duvar pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun dar açıdan sert şutu üstten auta gitti.

42'de savunmanın arkasına sarkan Gökdeniz, ceza sahası içinde Sefa'nın hamlesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını göstererek Sefa'ya kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem kırmızı kartı iptal ederek sarıya çevirdi. 45+1'de Gökdeniz'in kullandığı penaltı vuruşunu ise kaleci kurtardı. İkinci yarı Erzurum yine savunmayı ön planda tuttu. 72'de sağ kanattan Sefa'nın ortasında savunma araya girdi. 83'te Balde'nin uzaktan şutu savunmaya çarparak kornere gitti. 84'te Üzeyir'in kullandığı köşe vuruşunda Celal çok iyi yükseldi ancak kafa vuruşu kalecinin üzerine gitti ve maç 0-0 sona erdi.

'CUMHURİYET' FORMALARIYLA ÇIKTILAR

BODRUM FK, yeni sezonun ilk iç saha maçında taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan ve ön tarafında Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin siluetinin yer aldığı 'Cumhuriyet' temalı beyaz formasıyla maça çıktı. Konuk ekip Erzurum FK da Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünü temsilen yapılan kırmızı formasıyla sahada yer aldı.