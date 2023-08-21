Asya ve Avrupa kulaçlarla birleşti

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 77 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın yüzücü, Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçları ile birleştirdi. İstanbul 35. kez sporun birleştirici gücüyle dünya çapından yüzücüleri bir araya getirdi. Yarışta 5 kıtadan bin 331 yerli, bin 310 yabancı, 738'i kadın, bin 903'ü erkek olmak üzere toplam 2 bin 641 yüzücü Asya'dan Avrupa'ya yüzerek 'Kıtalararası Yüzücü' unvanı kazandılar. Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik zorlu parkuru kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 42 dakika 54 saniye, erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 41 dakika 22 saniye süresiyle birinci olarak tamamladı. Genel klasman kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç 0:43:59'luk derece ile ikinci, Ada Liza Çelik 0:44:17'lik dereceyle üçüncü olurken, erkeklerde Kerem Hoşgör 0:43:31'lik derece ile ikinci, Halil Şensoy 0:42:44'lük derece ile üçüncü oldu. Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TMOK Başkanı Uğur Erdener ve birçok isim de izleyerek büyük heyecana ortak oldular.