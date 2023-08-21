Şimdi de Partey savaşı

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu sezon sarı-kırmızılıların Zaha ve Tete transferlerinde rakibine büyük çalımlar atmasının ardından Fenerbahçe de daha önce rakibinin ilgilendiği Fred'i kadrosuna katmıştı. İki ekip bu kez de Arsenal'in orta sahası Thomas Partey'in transferi için kapışmaya başladı. Daha önce Fenerbahçe'nin teklif sunduğu ancak Arsenal'in sıcak bakmadığı haberleri yapılmıştı. İngiltere'nin The Mirror Gazetesi'nin haberine göre ise, Arsenal'den Partey'in Galatasaray ile görüşmesine yeşil ışık yakıldı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un da müzakereler için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.