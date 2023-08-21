Sultanlar ikide iki yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. İsveç'in ardından Azerbaycan'ı da set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakaya hızlı başlayan ve rakibi önünde oyunu domine eden ay-yıldızlılar, ilk seti 25-13 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete Azeriler daha iyi başladı. Setin başlarında iki takımda başa baş bir oyun ortaya koydu. Ancak 7-4'ten sonra yeniden oyuna ağırlığını koyan milliler, bu seti de 25-13 alarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sete milliler 5-0'lık bir seri ile başladı. Oyundaki hakimiyetini koruyan ay-yıldızlılar, rakibine fazla sayı şansı tanımadı. Filenin Sultanları, bu seti de 25-13 alarak maçı da 3-0 kazandı. Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", bugün 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.