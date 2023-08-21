Uşakspor taraftarını sevindiren haber... Stadyuma oynanabilir kararı çıktı

Uşak'ta 1962 yılında inşa edilen Uşak'ın en büyük futbol sahası niteliğinde olan 6 bin 100 seyirci kapasiteli, zeminde çim sahası bulunan 1 Eylül Stadyumu için il Spor Güvenlik Kurulu tarafından 2023-2024 futbol sezonunda oynanabilir kararı çıktı.

Geçtiğimiz sezon 2024 Mayıs ayına kadar Uşak Belediyesi ve Uşakspor'a tahsisli olan stada ilişkin, Federasyon yetkilileri incelemelerde bulunarak eksiklerin giderilmesi halinde oynayabileceği raporunu vermişti.

Rapora istinaden hızla çalışma başlatıldı eksikler tamamlandı. Bugün Uşak Valisi Turan Ergün Başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu'nda 1 Eylül Stadına ilişkin 2023-2024 futbol sezonunda oynanabilir raporu çıktı. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu'na ileten İl Spor Güvenlik Kurulu yetkilileri, öncesinde 1 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Rapora istinaden Türkiye Federasyonun onayı ile yeniden Profesyonel Futbol karşılaşmaları oynanmaya devam edecek.