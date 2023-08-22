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Haberler Spor Bodrumspor’da Süleyman belirsizliği

Bodrumspor’da Süleyman belirsizliği

HABER MERKEZİ
Bodrumspor’da Süleyman belirsizliği
Trendyol 1. Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Bodrumspor'da Süleyman Özdamar belirsizliği yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum ekibinde takımın kilit isimlerinden olan 30 yaşındaki defans oyuncusunun ligin ilk iki haftasında da görev almaması soru işaretleri yarattı. Sezon başında 1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli stoperin sakatlandığı öğrenilirken, sahalara ne zaman döneceği konusu henüz netlik kazanmadı. Tedavi süreci devam eden Özdamar'ın hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.
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