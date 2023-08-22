TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'un haklarını devralarak başkanlık koltuğuna oturan Süleyman Urkay, düzenlediği basın toplantısıyla transferler politikası, teknik heyet ve yeni sezon hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Urkay devir işlemlerinin uzaması nedeniyle transferde geç kaldıklarını dile getirdi. Daha önce Denizlispor'da başkanlık yapan Süleyman Urkay, futbolu çok sevdiğini ve iyi bildiğini ifade ederek, "Nazilli'yi çok sevdiğim için kulübü devraldım. İyi bir yönetim oluşturarak işe başladık. Transfer tahtası kapalıydı, öncelikle onu açtık ve transferlerimize başladık" dedi.

YAVUZYİĞİTOĞLU'NA KEFİLİM

İyi bir ekip kuracaklarını ve teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'na kefil olduğunu belirten Urkay, "Futbolculuğunu, teknik adamlığını ve karekterini çok iyi biliyorum. Biz transferde bu devir işlerinin uzaması nedeniyle biraz geç kaldık. Bazı önemli futbolcuları alamadık. Ama eksik mevkilerimize futbolcu almayı sürdürüyoruz. İyi bir kadro kurarak lige başlamak istiyoruz. Nazilli taraftarının takımlarını çok sevdiğini biliyorum. İnanın ki bu ekip ligin en iyi takımı olacaktır. Bunda kararlıyız. Kulübün yeri burası değil" dedi.

ZEKERİYA OLMADI OZAN CAN TAMAM

Nazilli Belediyespor yönetimi Turgutluspor'a giden kaleci Zekeriya Topayan'la yapılan görüşmelerin tıkanması üzerine transferden vazgeçti. Siyahbeyazlılar bu gelişme üzerine Konyaspor'dan genç kaleci Ozan Can Oruç ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Altınordu altyapısından yetişen 23 yaşındaki Ozan'ın resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Ozan geçen sezon kiralık olarak oynadığı 1922 Konyaspor'da 20 maçta görev aldı.