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Turgutluspor güven verdi

HABER MERKEZİ
Turgutluspor güven verdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 9 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'da bulunan Turgutluspor buradaki ilk hazırlık maçında sınıfı geçti. Kasaba, 4. Grup'ta yer alan Bursa Yıldırımspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Afyon'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan özel karşılaşmada kırmızı- siyahlı ekibin gollerini Recep Metin ve Noyan Öz kaydetti. Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da maçı izledi.

FUTBOLCULAR SINIFI GEÇTİ

Turgutluspor'da hafif sakatlığı bulunan Salih Polatdemir dışında tüm oyuncular süre aldı. Turgutlu'daki ilk özel sınavında 3. Lig'deki İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilen Turgutluspor'da futbolcular bu kez Bursa ekibi karşısında daha hazır bir görüntü verdi.

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