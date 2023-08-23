Aslan avantaj arıyor

Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek isteyen Galatasaray, Play-Off Turu ilk maçında TSİ 22.00'de deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılar, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek. Molde ise daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı. Molde'de, Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 maça çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde 450 gol gördü.

MAÇIN HAKEMİ ANTHONY TAYLOR

Teknik Direktör Okan Buruk da sarıkırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıkacak. Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig'de 2 olmak üzere 6 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 berberlik aldı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Lee Betts yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Robert Jones. Karşılaşmanın rövanşı ise 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da.

G.SARAY'DA NDOMBELE ISRARI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tottenham ekibinde forma giyen Tanguy Ndombele için avantajlı konuma geçti. Yaz transfer döneminde İngiliz kulübünden ayrılması gündeme gelen Fransız orta saha oyuncusu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Fransa basını 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın yakın ilgisi olduğunu iddia ederken, futbolcuyla Rennes'in de ciddi olarak temasta olduğunu vurguladı. Tottenham'ın oyuncudan 15-20 milyon Euro arası bir bonservis bedeli beklediği ifade edilirken, sarıkırmızılı yönetim başarılı orta saha için tüm şartları zorluyor. Haftada 200 bin sterlin alan Ndombele kulübün en çok kazanan oyuncusu.