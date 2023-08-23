Manisa FK’da hedef Süper Lig

Trendyol 1. Lig'de ilk 2 haftayı mağlubiyet görmeden kapatan Manisa FK'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz iddialı açıklamalar yaptı. Hedeefi şampiyonluk olarak belirleyen Korkmaz, "İstediğimiz ideal kadroyu büyük ölçüde yakaladık. Belki birkaç transfer ile takviyeyi sonlandırmak istiyoruz. Manisa FK'nın hedefi bu sene Play-Off değil direkt şampiyonluktur" ifadelerini kullandı. Güçlü bir kadro kurduklarını belirten Korkmaz, "Geçen sezon Play-Off'un kapısından döndük. Bu sezon hata yapmadan şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Ben oyuncularımın azmine ve isteğine inanıyorum. Zaten ilk 2 hafta sergiledikleri oyunla buna inandıklarını kanıtladılar. Daha da iyi olabiliriz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz" dedi.