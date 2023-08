Nazilli tam gaz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalırın tam gaz sürdürüyor. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından harekete geçen yönetim, on numara Barış Örücü, on numara Anıl Taşdemir, forvet Berkant Kavzar, sol bek Ekrem Çalışanlar, kaleci Ozan Can Oruç, ön libero Ali Karakaya ve stoper Yunus Emre Karakaya'nın ardından sol bek Özkan Taştemur'u da kadrosuna kattı. Siyah-beyzlılar son olarak Bayrampaşaspor'da forma giyen Taştemur ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine Basel altyapısında başlayan 28 yaşındaki oyuncu Kızılcabölük, A. Selçukspor, Adanaspor, Sakaryaspor, Etimesgut Bld ve Ankara Demir formaları da giydi.