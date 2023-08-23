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Haberler Spor Süper Lig’de 3 karşılaşma ertelendi

Süper Lig’de 3 karşılaşma ertelendi

Avrupa’da kritik Play-Off haftası öncesi 4 temsilcimiz ligde maç yapmayacak

HABER MERKEZİ
Süper Lig’de 3 karşılaşma ertelendi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteleme kararı aldı. Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un rakipleriyle oynayacağı eleme maçları öncesinde 4 ekibin de kendi federasyonlarının ligde yapacakları maçları erteleme kararı aldığını açıklamasının ardından TFF de harekete geçti.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki federasyon, Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin rövanş maçları öncesi ligde önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşmaları ertelemeyi gündemine aldı. Kulüplere bununla ilgili bir teklif sunduğu öğrenilen TFF, dün öğleden sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi. Hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor- Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Adana Demirspor-Beşiktaş maçları ileri bir tarihe ertelendi.

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