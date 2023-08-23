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Haberler Spor Tarzanlardan ‘Beyaz Sevda’ forması

Tarzanlardan ‘Beyaz Sevda’ forması

CÜNEYT HASÇELİK
Tarzanlardan ‘Beyaz Sevda’ forması
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı 2023-2024 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla sürdürürken yeni sezon formalarını da görücüye çıkartıyor. Bu kapsamda ilk olarak bu sezon giyilecek olan beyaz formanın duyurusu yapıldı. 'Beyaz Sevda' ismi verilen formanın tanıtımında DoronRussel ve Ryan Luther yer aldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa için atan tertemiz kalpler, şehrin asi renkleri ve göğsünde Türk bayrağı ile... 2023-2024 sezonu formamız Beyaz Sevda!" denildi.
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