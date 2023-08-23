  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Turgutluspor’da Çelik umutlu

Turgutluspor’da Çelik umutlu

HABER MERKEZİ
Turgutluspor’da Çelik umutlu
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren 3. Lig 2. Grup ekibi Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik değerlendirmelerde bulundu. Bursa Yıldırımspor'la oynanan hazırlık maçının ardından açıklama yapan Çelik, "17 Ağustos'ta Afyon kampımız başladı. Yoğun bir programla lige hazırlanıyoruz. Bu süreçte Afyon'daki ilk hazırlık maçında Bursa Yıldırım ile karşılaştık. Bizim için hazırlık maçlarında alınan skordan çok, önemli olan sahada neler yaptığımız. Çalışmalarımızı ne derecede sahaya yansıttığımız önemli. Bireysel performansları geliştirerek, takım performansını da yukarı çekmek istiyoruz" dedi. Çelik, "Bursa Yıldırım maçını iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandık. Fakat çok daha iyisini yapmalıyız. Eksiklerimizi görmemiz açısından bu maç iyi oldu. Çıkardığımız dersler var ve bu derslerimize çalışacağız. Turgutluspor ruhunu canlandırma zamanı geldi" yorumunu yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA