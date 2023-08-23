Yıldızlar yine yok

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Bodrumspor, yıldızlarının eksikliğiyle sarsılıyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum ekibinde ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer alan 30 yaşındaki stoper Süleyman Özdamar ve 36 yaşındaki hücumcu Kenan Özer'in kamp döneminde yaşadıkları sakatlıkları henüz tam olarak atlatamadıkları öğrenildi. İlk 2 haftaya kaçıran deneyimli atlataoyuncuların Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyme ihtimallerinin oldukça düşük olduğu kaydedildi. İsmet

Taşdemir, bu süreçte sakatlıkları süren oyuncuların boşluğunu yeni transferler ile dolduruyor. Taşdemir'in Cumartesi günü Başkent ekibi karşısında ilk 2 haftada olduğu gibi yine ön bölgeyi Aldair, savunmayı ise Celustka'ya emanet etmesi bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Bodrum temsilcisinin tedavisi süren Özdamar ve Özer'in sakatlıklarının durumu hakkında önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapacağı öğrenildi. Geçen sezon 36 maçta forma giyen Özer, bu süreçte 14 gol atarak takımının Play-Off'larda final oynamasında önemli pay sahibi olmuştu. Savunmanın bel kemiği Özdamar ise Bodrum temsilcisinin 36 maçının tamamında sahaya ilk 11 çıkarak arka bölgenin değişilmezi haline gelmişti.