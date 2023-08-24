Efeler 09 SFK Turan ile yeniden

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 SFK'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda top koşturan Ömer Turan ile yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Efeler ile Play-Off yarı finalinde mücadele eden genç oyuncu, ondan önceki sezonda ise İskenderunspor ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Futbolcu daha önce Altınordu altyapısı ve Altay U19 ve U21 takımlarının ardından, Bornova Yeşilova ve İskenderunspor'da da forma giydi.