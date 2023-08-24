Manisa FK’dan Alihan hamlesi

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa FK, yeni bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Sakaryaspor formasını terleten 17 yaşındaki orta saha Alihan Gümüş'ü transfer etti. Geçtiğimiz sezon Sakarya formasıyla 12 maça çıkan Gümüş, Manisa ekibinin bir süredir radarındaydı. Orta alandaki eksikliği gidermek için Gümüş ile anlaşan kurmaylar, genç oyuncuya 3 yıllık imzayı attırdı. U18 Milli Takımı'nın da formasını giyen Alihan'ın imza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Alihan Gümüş, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımımla birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyorum" diye konuştu.