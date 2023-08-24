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Haberler Spor Nazilli Belediye Baran’la imzaladı

Nazilli Belediye Baran’la imzaladı

RAMAZAN AYDEMİR
Nazilli Belediye Baran’la imzaladı
TFF 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor, transferde durmak bilmiyor. Dış transferde daha önce Barış Örücü, Anıl Taşdemir, Berkant Kavzar, Ekrem Çalışanlar, Oza n Can Oruç, Ali Karakaya, Yunus Emre Karakaya ve Özkan Taştemur'u kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, orta saha Baran Işık'ın da işini bitirdi. Son olarak Ergene Velimeşespor'da forma giyen, bonservisi Tuzlaspor'da bulunan oyuncu ile resmi sözleşme imzalandı. Ergene Velimeşe'de profesyone futbol hayatına başlayan 24 yaşındaki Baran Işık 3'üncü Lig'de Play Off şampiyonluğu yaşadı.
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