Sultanlar doludizgin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek, 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti. Müsabakaya iki takımda istekli başlarken, ilk seti karşılıklı sayılarla geçti. Son bölümde hata yapmayan milliler, ilk seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ay-yıldızlılar, oyunu domine etti. Rakibine hakimiyetini kabul ettiren Filenin Sultanları, bu seti de 25-16 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette başa baş bir oyuna sahne oldu. İki takımda aradaki farkı artırmaya başaramadı. Son bölümde hata yapmayan milliler, seti 28-26 maçı da 3-0 kazarak grup liderliğini garantiledi.

HEDEFİMİZ BRÜKSEL

Filenin Sultanları, grupta beşinci ve son maçını bugün 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak. Son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.