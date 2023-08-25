Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu göz kamaştıracak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58'incisi, 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. TUR 2023, bu yıl 24 profesyonel bisiklet takımına ev sahipliği yapacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bisiklet Turu, kıtalararası bir bisiklet şölenine dönüşecek" dedi. Turdaki 8 etabın 5'ine Ege'nin turistik merkezleri ev sahipliği yapacak. 8 Ekim'de Alanya'da başlayacak turda sırasıyla Kemer - Kalkan, Fethiye - Babadağ, Fethiye - Marmaris, Marmaris - Yalıkavak, Bodrum - Selçuk, Selçuk - Manisa - İzmir ve İstanbul - Sultanahmet etapları bulunuyor.