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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu göz kamaştıracak

HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu göz kamaştıracak
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58'incisi, 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. TUR 2023, bu yıl 24 profesyonel bisiklet takımına ev sahipliği yapacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bisiklet Turu, kıtalararası bir bisiklet şölenine dönüşecek" dedi. Turdaki 8 etabın 5'ine Ege'nin turistik merkezleri ev sahipliği yapacak. 8 Ekim'de Alanya'da başlayacak turda sırasıyla Kemer - Kalkan, Fethiye - Babadağ, Fethiye - Marmaris, Marmaris - Yalıkavak, Bodrum - Selçuk, Selçuk - Manisa - İzmir ve İstanbul - Sultanahmet etapları bulunuyor.
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