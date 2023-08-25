En anlamlı turnuva

Afet bölgesinde yer alan Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Elazığ illeri ile Denizli'nin çevre illerinden toplam 264 çocuğun katılımıyla Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen anlamlı futbol turnuvası coşku ile başladı. Denizli Valiliği önünden bando eşliğinde başlayan kortej, Büyükşehir Belediyesi önündeki etkinliklerle devam etti. Çocukların geleceğin yıldızları olması yolunda bir adım atıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, miniklere başarılar diledi. Gösteri maçına Başkan Zolan, teknik direktör Mesut Bakkal, Denizlili Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, Denizli TÜFAD Başkanı Bülent Fil ve TFF İzmir Bölge Müdürü Sevgi Koçak Özdemir de katıldı.

ÇOCUKLARA DENİZLİ GEZİSİ

Misafir takım sporcuları etkinlikler kapsamında Pamukkale ve Hierapolis gezisine götürüldü. Ardından Bağbaşı Teleferik Gezisi yapıldı. 3 gün süren turnuva dün akşam Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi'ndeki ödül töreni ile son buldu.