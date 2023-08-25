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Haberler Spor Nazilli Bld’de Taşçı tamam

Nazilli Bld’de Taşçı tamam

RAMAZAN AYDEMİR
Nazilli Bld’de Taşçı tamam
TFF 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor, dış transferde bir isme daha imza attırdı. Siyah-beyazlılar, Avusturya FC Wacker'dan 21 yaşındaki genç sol bek oyuncusu Muhammed Tayyip Taşçı ile sözleşme imzaladı. 17 Nisan 2002 Tarihinde İstanbul'da doğan Taşçı, Almanya altyapısında futbol kariyerine başladı. Son takımı olan Avusturya Wacker FC'den Nazilli Belediyespor'a transfer oldu. Nazilli Belediyespor Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nde deplasmanda Altınordu ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına tam gaz devam etti.
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