Rakipsiz Sultanlar

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı. Filenin Sultanları, grupta dördüncü maçında önceki gün Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti. Maça iyi başlayan milliler, ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibinin oyuna dahil olmasına izin vermeyen ay-yıldızlılar, 25-20'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyuna sahne oldu. İki takım da tüm gücünü ortaya koyarken, son bölümde hata yapmayan Sultanlar seti 28-26 maçı da 3-0 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.