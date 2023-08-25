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Somaspor hazır kıta

HABER MERKEZİ
Somaspor hazır kıta
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında Isparta 32 Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür açıklamalarda bulundu. Yeni sezona yeni umutlarla başlayacaklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Takımımız büyük oranda değişti ve yetenekli genç oyuncular aldık. Hepsine güveniyoruz, inanıyoruz. Hep beraber oyuncularımıza destek olacağız ve onlar da bunun karşılığını fazlasıyla vereceklerdir. Bizim en büyük artımız oyun gücümüz. Bunu ne kadar ileriye taşırsak o kadar başarılı oluruz" dedi.
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