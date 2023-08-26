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Haberler Spor 2. Lig’de santra zamanı

2. Lig’de santra zamanı

TFF İkinci Lig’de heyecan başlıyor. İki grupta 38 ekip 1. Lig’e çıkmak için yarışacak.

HABER MERKEZİ
2. Lig’de santra zamanı

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu bugün başlıyor. İki grupta 19'ar takımın mücadele edeceği ligde 2'si doğrudan, 1'i Play-Off'tan olmak üzere 3 ekip 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 4 sırayı alacak 8 takım ise lige veda edecek. Beyaz Grup'ta Ege'yi Altınordu, Bucaspor 1928 ve Nazilli Belediyespor temsil edecek. İlk hafta Altınordu evinde Nazilli'yi ağırlarken, Buca ise yarın Vanspor'u ağırlayacak.

KIRMIZI GRUP'TA 5 EGELİ VAR

Kırmızı Grup'ta ise geçtiğimiz sezon 1. Lig'e veda eden Denizlispor'un yanı sıra Ege bölgesinden Fethiyespor, Menemen FK, Somaspor ve Uşakspor mücadele edecek. İlk hafta Karaman- Menemen, Uşak-Düzce, Amed-Denizli ve Isparta-Soma maçları oynanacak.

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