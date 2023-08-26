2. Lig’de santra zamanı

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu bugün başlıyor. İki grupta 19'ar takımın mücadele edeceği ligde 2'si doğrudan, 1'i Play-Off'tan olmak üzere 3 ekip 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 4 sırayı alacak 8 takım ise lige veda edecek. Beyaz Grup'ta Ege'yi Altınordu, Bucaspor 1928 ve Nazilli Belediyespor temsil edecek. İlk hafta Altınordu evinde Nazilli'yi ağırlarken, Buca ise yarın Vanspor'u ağırlayacak.

KIRMIZI GRUP'TA 5 EGELİ VAR

Kırmızı Grup'ta ise geçtiğimiz sezon 1. Lig'e veda eden Denizlispor'un yanı sıra Ege bölgesinden Fethiyespor, Menemen FK, Somaspor ve Uşakspor mücadele edecek. İlk hafta Karaman- Menemen, Uşak-Düzce, Amed-Denizli ve Isparta-Soma maçları oynanacak.