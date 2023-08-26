Avrupa destanı

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı 3 galibiyet ile tamamlayıp gruplara kalma yolunda büyük avantaj sağlarken, ülke puan sıralamasında 9. sıradaki İskoçya ile aramızdaki puanları erittik. UEFA Ülke puanı açısından kritik öneme sahip olan bu haftada G.Saray Molde, Beşiktaş ise Dinamo Kiev deplasmanından 3-2'lik galibiyetlerle ayrılırken Fenerbahçe sahasında Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 yendi. Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, 10. sıradaki yerini korudu ve puanı 30.850 oldu. İskoçya'dan Hibernian, Aston Villa'ya 5-0, bir diğer İskoç temsilcisi Hearts ise sahasında PAOK'a 2-1 mağlup oldu ve İskoçlar ülke puanı sıralamasında ağır bir yara almış oldu. Hacken sahasında Aberdeen ile 2-2 berabere kalırken, Rangers da PSV ile aynı skorla yenişemedi ve ülkelerine düşük puan getirdiler. İskoçya'nın güncel puanı ise 31.650 oldu. Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

ADANA'NIN UMUDU SÜRÜYOR

Avrupa'da bu hafta sadece Adana Demirspor'la üzüldük. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz, öne geçtiği mücadelede Genk'in 2 golüne engel olamadı ve turu Adana'ya bıraktı. 31 Ağustos'ta Adana'da oynanacak karşılaşmada temsilcimize mutlak galibiyet gerekiyor. Adana Demirspor, Genk'i 2 farklı maplup ettiği tüm skorlarda turu geçen taraf olacak. Tek farklı Adana Demirspor galibiyetinde maç uzatmalara gidecek. Maçın berabere bitmesi veya Genk'in her türlü galibiyetinde ise Belçika temsilcisi adını gruplara yazdıracak.